Arezzo, ha chiesto di rivedere il suo cane prima di morire: e Lapo arriva in ospedale

Vittoria, una paziente ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Donato di Arezzo, aveva il desiderio di rivedere il suo amato cane prima di morire. Con il supporto dei medici e dei familiari, Lapo, il suo cane, è stato portato in ospedale per stare accanto alla padrona nel momento più difficile della sua vita. Lo racconta La Nazione.

Questa storia commovente ricorda quanto sia importante la presenza degli animali domestici durante le cure e i trattamenti palliativi legati alla fine vita. Nonostante Vittoria non sia sopravvissuta, il figlio Gabriele cerca una famiglia che possa accogliere Lapo, un piccolo meticcio epilettico. Il San Donato consente ai cani di proprietà di entrare su richiesta dei pazienti, purché siano in regola con le vaccinazioni e il certificato veterinario attesti il loro buono stato di salute.

