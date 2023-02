Malore per l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. Ma sta meglio

L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino è ricoverato in ospedale, al Fatebenefratelli, dopo aver accusato un malore. La notizia si era diffusa sui social tra i tifosi nel pomeriggio, che si erano preoccupati per la salute dell'ex numero uno del club partenopeo, le cui condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Corrado Ferlaino, presidente della società per più di 30 anni, nei quali la squadra si erge ad unico baluardo contro lo strapotere del Nord, che ha come culmine della sua presidenza l’era Maradona, con due scudetti, una coppa Italia, una Coppa UEFA (che non è quella di oggi, ma per certi versi era anche più difficile della Coppa Campioni) e una Supercoppa Italiana, vinta con un 5-1 alla Juventus.

