Bimbo di 7 anni muore soffocato dai frammenti di un palloncino scoppiato

Nella frazione di Ghizzole, situata nel comune di Montegaldella, nella provincia di Vicenza, si è verificato un triste episodio che ha causato la morte di un bambino di sette anni di nome Alessandro. L'incidente è accaduto il pomeriggio del 24 febbraio mentre il bambino giocava con un palloncino di plastica gonfiabile in compagnia della nonna. Purtroppo, durante il gioco, il palloncino è scoppiato dopo che il bambino, affetto da sindrome di Down, gli aveva dato un morso. Alcuni frammenti di plastica sono finiti nella sua gola, impedendogli di respirare. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il bambino è stato portato in coma all'ospedale di Vicenza, dove è deceduto due giorni dopo.

© Riproduzione riservata