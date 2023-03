Inchiesta a Bergamo, i pm: gli indagati causarono una diffusione incontrollata del Covid

Il presidente della Regiona Lombardia Attilio Fontana e l’ex premier Giuseppe Conte, «per il quale si procede separtatamente in virtù della competenza funzionale del Tribunale dei Ministri», e altri indagati «in cooperazione colposa cagionavano la diffusione dell’epidemia di Covid 19 in Val Seriana, inclusi i Comuni di Alzano Lombardo e Nembro, mediante un incremento stimato non inferiore del contagio di 4148 persone, pari al numero dei decessi in meno che si sarebbero verificati in Provincia di Bergamo, di cui 55 nel Comune di Alzano e 108 nel Comune di Nembro, rispetto all’eccesso di mortalità registrato in quel periodo, ove fosse stata estesa la zona rossa a partire dal 27 febbraio 2020». A loro viene contestata l’aggravante «di aver cagionato la morte di più persone».

«In cooperazione colposa» e assieme ad altri indagati, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, per i quali si procede separatamente per la competenza del Tribunale dei Ministri, «cagionarono per colpa» la morte di un alcune decine di persone i cui nomi vegono elencati nell’avviso di chiusura delle indagini della Procura di Bergamo. I presunti reati si riferiscono al periodo tra il 26 febbraio e il 5 maggio del 2020.

"Diffusione incontrollata del virus"

Nonostante i numerosi alert dell’Oms che mettevano in guardia sull'avanzare del contagio da Covid come «un’emergenza internazionale di sanità pubblica», l’ex assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera e altri indagati, a vario titolo, non avrebbero attuato le «azioni di sorveglianza», le «azioni di sanità pubblica», le «azioni per garantire trattamento e assistenza», le «azioni per garantire adeguata formazione del piano sanitario» «causando la diffusione incontrollata del virus». Lo scrivono i pm di Bergamo nell’avviso di chiusura delle indagini. L’accusa viene mossa oltre che a Gallera anche a Claudio D’Amario (direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute), Silvio Brusaferro (direttore dell’Iss), Luigi Cajazzo (direttore generale della sanità lombarda), Angelo Borrelli (capo del Dipartimento della Protezione Civile).

© Riproduzione riservata