Paura in casa Messi, 14 pallottole e un pizzino indirizzati al giocatore e alla moglie

Era solo questione di tempo affinché i narcos che imperversano ormai da anni a Rosario posassero gli occhi sul patrimonio dei Messi. Il messaggio giunto all’alba di oggi - 14 pallottole e un «pizzino» in perfetto stile mafioso - ha comunque scosso l’opinione pubblica non solo argentina, ma mondiale. Le pallottole erano dirette a un supermercato della famiglia di Antonella Roccuzzo, la moglie del miglior giocatore del mondo, e il pizzino era diretto a Lionel: Messi stiamo aspettando, Javkin è un narco, non ti proteggerà».

Il messaggio sembra alludere a una richiesta di pagamento non effettuata e fa riferimento anche al sindaco della città di cui è oriundo il capitano della 'Seleccion', Pablo Javkin.

La realtà di Rosario, la città argentina con il più alto tasso di omicidi, infestata dai narcos e soprannominata da tempo come "la Chicago argentina», ha finito per toccare anche l’uomo più amato dagli argentini, e la cosa più sorprendente in fondo, è che questo sia successo solo oggi.

Messi non ha mai tagliato le radici con la città da dove proviene. Barcellona o Parigi per lui non rivaleggiano con Rosario, ed è questo uno dei tanti aspetti positivi della sua immagine mai intaccata da ombre in tanti anni di celebrità.

Dopo la vittoria nel mondiale del Qatar e i deliranti festeggiamenti di Buenos Aires, Lio è tornato nella sua città per alcuni giorni e si è mostrato disponibile a selfies con vicini e sconosciuti. A Rosario ancora si ricorda la festa di matrimonio di Lionel e Antonella, il 30 giugno del 2017, nel lussuoso hotel City Center di Rosario. Una costruzione faraonica che a pensare male si potrebbe dire finanziata con il riciclaggio del traffico di droga.

Ma adesso c'è chi teme che questo episodio rappresenti la perdita definitiva della speranza di vedere Messi vestire la maglia della sua squadra del cuore. «E' una follia, questo episodio allontana Leo e qualsiasi altro ragazzo che voglia tornare a giocare al Newell's», ha detto il tecnico Gabriel Heinze.

