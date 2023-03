Post sessista contro Elly Schlein, bufera sul sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sui social, ha postato fotomontaggi in cui Elly Schlein è accostata a un dromedario. E sotto il commento: «Per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?». E’ quanto riportano alcuni quotidiani.

Il post ha generato indignazione del mondo politico locale: "Vili e gravi attacchi sessisti ai danni della neosegretaria Schlein» dicono dal Pd. «L'invito a chi politicamente lo circonda e lo affianca è prenderne le distanze». Il sindaco di Grosseto non è nuovo a post con conseguenze polemiche: una volta sui social mise Matteo Renzi dentro una bara.

Simiani (Pd): il sindaco di Grosseto si scusi con Schlein

«Il sindaco di Grosseto è palesemente offensivo e non capace di confrontarsi sui contenuti: chi utilizza la denigrazione fisica come strumento di confronto politico va condannato senza se e senza ma. Come cittadino di Grosseto sono imbarazzato ed indignato per le offese verso Elly Schlein. Mi aspetto le scuse e la presa di distanza della destra e del premier Meloni. In politica il rispetto reciproco è l'architrave della nostra carta costituzionale. Io l’ho sempre fatto, qualcuno stasera evidentemente no». Lo dichiara il deputato dem Marco Simiani, a proposito del post sessista pubblicato su Facebook dal primo cittadino di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il quale accosta la neo segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein alla foto di cavalli e dromedari, con un nitrito come sfondo sonoro, scrivendo «Per 2 euro che volevate, Belen?».

© Riproduzione riservata