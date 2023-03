Caso Cospito, l'Onu bacchetta l'Italia: “Sta subendo violazioni”

L'Alto Commissariato Onu per i Diritti Umani ha inviato una richiesta allo stato italiano di applicare misure temporanee cautelative per il detenuto Alfredo Cospito, che secondo l'Onu sta subendo violazioni della sua dignità e dei suoi diritti umani nel regime detentivo del 41bis. Questa richiesta è stata notificata alla rappresentanza italiana a Ginevra e all'avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, che aveva precedentemente presentato una denuncia alla Commissione Diritti Umani riguardo alle condizioni di detenzione del suo assistito, dopo che il ricorso in Cassazione era stato respinto. Il legale di Cospito e il presidente di 'A buon diritto onlus', il prof. Luigi Manconi, hanno diffuso un comunicato stampa a riguardo.

