Florida: morto per ameba mangia-cervello nell'acqua del rubinetto dopo i lavaggi nasali

Un uomo residente nella contea di Charlotte, sulla costa sud-occidentale della Florida, è morto a causa del probabile consumo di acqua del rubinetto contenente la microscopica ameba «mangia-cervello», conosciuta scientificamente come «Naegleria fowleri». Lo ha confermato il Dipartimento della Salute dello Stato.

Le autorità sanitarie hanno dichiarato in un comunicato che la persona deceduta, la cui identità non è stata resa nota, è stata infettata dal parassita «probabilmente a seguito di pratiche di risciacquo dei seni nasali con acqua di rubinetto».

Le autorità continuano a indagare sul decesso, avvenuto alla fine di febbraio. «E' in corso un’indagine epidemiologica per capire le circostanze specifiche dell’infezione», ha dichiarato Jae Williams del Dipartimento della Salute della Florida. La Naegleria fowleri vive nell’ambiente e quando prolifera nell’acqua calda può causare infezioni letali raggiungendo il cervello attraverso i nervi olfattivi. «In rare situazioni, questa ameba può causare un’infezione cerebrale chiamata meningoencefalite amebica primaria (PAM)», ha dichiarato il Dipartimento della Salute.

Cos'è l'ameba mangia-cervello (Naegleria fowleri)

La Naegleria fowleri è un parassita microscopico che può causare una grave infezione del cervello chiamata meningoencefalite amebica primaria (PAM). Questo parassita si trova in ambienti caldi, come acqua stagnante, fiumi e laghi caldi, ma può anche essere presente in fontane, irrigatori, piscine e altri impianti idrici.

L'infezione da Naegleria fowleri avviene quando l'acqua contenente il parassita entra nel naso attraverso il nuoto o l'immersione. Una volta nel corpo, il parassita viaggia lungo il nervo olfattivo fino al cervello, dove può causare danni irreversibili, portando alla morte.

I sintomi dell'infezione da Naegleria fowleri includono mal di testa, nausea, febbre, rigidità del collo e confusione mentale. Tuttavia, questi sintomi possono essere confusi con altre malattie, il che rende difficile la diagnosi precoce. In genere, la malattia progredisce rapidamente e può portare alla morte entro pochi giorni dalla comparsa dei sintomi.

È importante notare che l'infezione da Naegleria fowleri è estremamente rara, ma anche molto pericolosa. Esistono alcune misure di prevenzione, come evitare di immergersi in acque calde e stagnanti e di far entrare acqua nel naso durante il nuoto, ma attualmente non esiste una cura efficace per la malattia.

