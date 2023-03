Muore da solo in casa a Fontanelle: il suo cane lo veglia per oltre un mese

Carlo Scapolan, un uomo di 70 anni, è stato trovato morto nella sua casa in via dei Carabinieri a Fontanelle (Treviso) dopo un periodo di solitudine di 20-40 giorni. Lo riferisce Il Gazzettino.

Il suo cane, Lucky, è rimasto con lui per tutto il tempo.

Il decesso è stato probabilmente causato da un arresto cardiaco. Le vicine di casa hanno chiamato le forze dlll'ordine quando hanno notato l'assenza di Carlo e del suo cane. I vigili del fuoco hanno trovato Carlo morto e il cane accanto a lui.

Carlo non era molto conosciuto dai suoi vicini, ma lo ricordano come una persona gentile. Era originario di Alessandria e aveva vissuto a Fontanelle per molti anni. Era sposato, senza figli, ma viveva separato dalla moglie. Dopo la sua morte, Lucky è stato affidato a due famiglie che lo hanno adottato.

