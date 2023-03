La runner Elisabetta Beltrame morta nel giorno del suo 36esimo compleanno

Atletica laziale in lutto. E’ morta nel giorno del suo 36esimo compleanno Elisabetta Beltrame, colpita da un male col quale si misurava da un po' di tempo.

Beltrame, tesserata per la Lbm, era molto attiva e conosciuta nel mondo del running laziale e romano. Le esequie di Beltrame saranno celebrate domani, martedì, alle ore 10.30, nella chiesa di San Filippo Neri a Roma.

"Ancora una volta - si legge in un post di ASD Talenti Running Team -ci rendiamo conto quanto la vita sia ingiusta nei confronti delle persone speciali come Elisabetta Beltrame che nel giorno del suo 36° compleanno purtroppo ci lascia per colpa di un male incurabile e devastante. Solo tre giorni fà abbiamo appreso la triste notizia del male che la perseguitava. Elisabetta è stata una Atleta importante di questi ultimi anni con dei risultati interessanti e molte vittorie nella sua bacheca, ha regalato molto al mondo dell'Atletica e della corsa in generale ma sopratutto ci ha regalato la cosa più bella...il suo grande SORRISO che porteremo sempre nei nostri cuori".

