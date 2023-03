Maurizio Costanzo "ospitato" nella tomba di Monica Vitti al cimitero del Verano

Maurizio Costanzo è stato sepolto temporaneamente nel loculo che fu di Monica Vitti nel cimitero del Verano a Roma, in attesa di una tomba definitiva. Da dieci giorni molte persone visitano la sua tomba portando omaggi come biglietti, fiori e souvenir.

Costanzo è deceduto il 24 febbraio all'età di 84 anni, dopo essere stato ricoverato a lungo alla clinica Paideia per vari problemi di salute. Nonostante si stesse riprendendo, le sue condizioni sono peggiorate fino a renderlo necessario il trasferimento in terapia intensiva, dove è morto. In passato aveva subito varie operazioni, tra cui anche un intervento a cuore aperto.

