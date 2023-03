Naufragio Cutro, Salvini: "Bassa politica attaccare Guardia costiera"

Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi "è sostenuto al 100%" dal governo, "la squadra è compatta. Sono solo polemiche giornalistiche". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Rtl.

Per oggi è prevista l'informativa del ministro Piantedosi sul naufragio dei migranti a Cutro prima alla Camera, alle 13, poi al Senato alle 15.

"Bassa politica tirare in ballo la Guardia Costiera"

«La Guardia Costiera - ha detto Salvini - è stata avvisata a tragedia avvenuta». «Tirare in ballo anche un corpo di eccellenza dello Stato, marinai e marinaie che rischiano la vita per salvare altre vite, mi sembra veramente bassa politica».

"Nel 2019 meno morti quando ero ministro dell'Interno"

Salvini ad Rtl ha proseguito: «Stando ai dati dell’Onu e degli Istituti che fanno riferimento alla Commissione europea, negli ultimi 10 anni, l’anno in cui si verificarono meno morti nel Mediterraneo fu casualmente il 2019, anno in cui io ero ministro degli Interni e in cui erano in vigore i decreti sicurezza, perchè è ovvio che meno gente fai partire a opera degli scafisti e dei trafficanti e meno gente rischia». «Bisogna garantire l'asilo» a chi scappa dalle guerre ma essere più "efficienti" contro i trafficanti.

"Si deve finalmente coinvolgere l'Ue nell'accoglienza"

«Si deve finalmente coinvolgere l’Unione europea nell’accoglienza di chi ha diritto di essere accolto, possibilmente allestendo dei punti di ascolto e di raccolta delle domande al di là del Mediterraneo per togliere il terreno sotto i piedi agli scafisti». Le vittime della tragedia di Cutro, ha aggiunto il vice premier e ministro delle Infrastrutture, «hanno pagato per il loro viaggio dai 7 agli 9 mila dollari. Sono traffici organizzati dalle mafie». Si deve poi garantire «il flusso di immigrati regolari che possono servire in agricoltura, nei servizi o per comprimere alcune professioni». La cosa importante, ha concluso, è «contrastare i trafficanti e garantire accoglienza a chi ne ha diritto».

© Riproduzione riservata