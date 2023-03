Speranza ai pm: "Ci è mancato manuale per virus sconosciuto"

«La bussola l’abbiamo sempre avuta e ci portava a difendere innanzitutto la salute delle persone (...) ciò che ci mancava era il manuale di istruzione su come fronteggiare un virus sconosciuto». Lo ha detto l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, sentito dai pm di Bergamo in un’altra audizione nel gennaio 2021, sul capitolo della mancata attuazione del piano pandemico. «Il piano era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale», ha spiegato Speranza, chiarendo che l’attuazione del piano «è compito del direttore generale» della Prevenzione del Ministero (Claudio D’Amario, pure lui indagato).

Rezza ai pm: "Indecisione sulla zona rossa ma serviva"

«Mi sembrava che il Presidente del Consiglio non fosse convinto e avesse bisogno di un forte supporto per convincersi della opportunità di istituire la zona rossa» e il 6 marzo «uscii da quella riunione con l’idea che ci fosse indecisione. La mia fissazione restava la necessità» di una misura più restrittiva per Nembro e Alzano Lombardo. A raccontare di quei giorni in cui, nei palazzi romani, all’ordine del giorno degli incontri tra i tecnici del ministero, Cts e Protezione Civile, si era imposta la questione della Val Seriana, con i morti di Covid che si moltiplicavano e un quatro da «catastrofe» è Giovanni Rezza, direttore Prevenzione del Ministero della Salute ed ex direttore Malattie infettive dell’Iss. Sentito come testimone dai pm bergamaschi il 18 giugno 2020, ha raccontato che già a metà gennaio, ai «tempi dell’epidemia a Wuhan», Speranza «era preoccupato» e «diceva spesso di 'cercare di stare un passo avanti rispetto agli altri paesi europeì». Sulla situazione di Alzano e Nembro ha spiegato di aver «visto una mappa» sulla diffusione del contagio ai «primi di marzo» e di aver «ritenuto che fosse necessario separare questi due comuni da Bergamo; la zona rossa avrebbe «salvaguardato» la città e al contempo avrebbe «rallentato» il contagio nelle due cittadine.

Quanto a Speranza «è sempre stato favorevole all’adozione di provvedimenti restrittivi; anche in Regione Lombardia mi sembrava vi fosse adesione», ma «il Presidente del Consiglio» è parso «dubbioso; ho avuto l’impressione che volesse elevare il livello del controllo all’intera regione». Inoltre gli pareva «titubante» anche per un altro motivo: «non distogliere le forze» dell’ordine «da altre attività di rilievo" come la lotta al terrorismo. Forze dell’ordine ed Esercito che l'allora ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il 6 marzo, mandò nella zona per una attività programmata. Ma Conte «non sapeva» dell’invio di uomini, ha precisato nella sua testimonianza davanti ai magistrati, «proprio perché in quel periodo il fine era di natura preventiva e ricognitiva», e «ove ci fosse stato un Dpcm di 'cinturazionè» sarebbe stato informato. Una iniziativa quella del numero uno del Viminale dell’epoca che aveva sorpreso, come lui stesso aveva messo a verbale nel maggio di tre anni fa, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana. «Mi sono stupito» poichè «dopo non si è più fatta la zona rossa».

