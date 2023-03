Giovane ucciso ad Alatri: indagato anche il nonno del presunto omicida

C'è un altro indagato per la morte di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri assassinato con un colpo di pistola alla fronte lo scorso 30 gennaio in largo Cittadini, nel centro storico della cittadina ernica. I carabinieri del comando provinciale e la procura di Frosinone hanno iscritto nel registro delle ipotesi di reato con l’accusa di favoreggiamento anche Luciano Dell’Omo, nonno dell’altro indagato, il ventiduenne Mattia Toson che invece è accusato di omicidio volontario.

Il pensionato, come ipotizzato dagli inquirenti, avrebbe sottratto il sistema di videosorveglianza della sua abitazione facendo anche sparire la scheda di memoria. L’uomo inoltre dovrà spiegare ai magistrati il tentativo di distruggere una pistola scacciacani.

© Riproduzione riservata