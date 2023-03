Plusvalenze Juve, ‘assist’ del Tar ai bianconeri: “Una carta può annullare il processo”

Il Tar del Lazio ha dato un importante... aiuto alla difesa della Juventus in un caso di irregolarità sulle plusvalenze. Il club bianconero ora ha accesso ai "chiarimenti interpretativi" richiesti dalla Covisoc alla Procura Federale. Questi chiarimenti sono importanti perché possono aiutare a capire quando il procuratore Chiné ha avuto conoscenza delle irregolarità sulle plusvalenze. La difesa della Juventus sostiene che questa data potrebbe portare all'annullamento del procedimento disciplinare in corso. La Procura Federale aveva negato l'accesso alla nota in questione, ma ora la Juventus può utilizzare questo documento a proprio vantaggio.

