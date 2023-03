Si lancia dal primo piano con un kg di cocaina: finisce in ospedale e poi in manette

Lancia dalla finestra un chilo di cocaina e poi si getta dal primo piano, ma finisce in ospedale e poi in manette. Il fatto è accaduto a Napoli, protagonista una coppia. E’ tarda serata in via Campegna, quartiere Fuorigrotta, e i militari dell’Arma bussano alla porta di un appartamento al primo piano di una palazzina del rione a ridosso del vecchio arsenale dell’Esercito. Hanno circondato lo stabile, impossibile fuggire.

Mario Gratino, 37 anni, è in casa, con lui Carmela Marasco, 36 anni. Quando sentono i colpi sulla porta blindata accompagnati dalla parola «Carabinieri» capiscono che non c'è tempo per riflettere.

Devono nascondere quel chilo di cocaina, evitare arresto e sequestro. Così Gratino punta alla finestra, la spalanca e tira in aria verso terra quelle potenziali oltre mille dosi. Poi si lancia anche lui. Ad agguantare quell'involucro i militari dell’Arma, già posizionati in ogni angolo. Cade anche Gratino, che si rompe il braccio e si provoca un trauma cranico. Una corsa in ospedale e poi l’arresto. Stessa sorte per la donna. In casa, non solo droga ma anche 50mila euro in contanti, contanti anche nascosti sotto al materasso in camera da letto. Il gip dovrà convalidaregli arresti.

