Dice "lesbica" a una collega. Per la Cassazione va licenziata

E’ «innegabile il portato della evoluzione della società negli ultimi decenni la acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale» e del fatto che essa «attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona» pertanto "l'intrusione in tale sfera» con «modalità di scherno», - dicendo a una collega «come sei incinta tu? non sei lesbica?» - in ambiente di lavoro e alla presenza di utenti, non può essere considerata solo «una condotta inurbana» ma è una vera "discriminazione" da sanzionare con il licenziamento in tronco. Lo sottolinea la Cassazione.

© Riproduzione riservata