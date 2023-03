Naufragio a Cutro, si indaga su contraddizioni e... "sottovalutazioni"

La brusca virata degli scafisti, unici colpevoli, per sfuggire alle forze dell’ordine ha causato il naufragio di Steccato di Cutro. Fino ad allora, le autorità italiane avevano trattato l’imbarcazione partita 4 giorni prima dalla Turchia come «un’attività di “law enforcement”», di polizia cioè, non di ricerca e soccorso, dal momento che nessuno (Frontex) l’aveva definita un’emergenza. Ecco perché è intervenuta la GdF e non la Guardia costiera. È comunque una «grave falsità» dire che il governo di destra-centro abbia modificato le regole a discapito dei salvataggi. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ieri, ha ricostruito in un’informativa al Parlamento la nottata che ha portato a 72 vittime e una trentina di dispersi.

Opposizioni per nulla convinte

Se Vittoria Baldini (5S) accusa l’esecutivo di non aver agito adeguatamente – e c’è pure la stoccata per Salvini («Dov’è? Scappa dal Parlamento come un coniglio?») –, dagli scranni del Pd Provenzano accusa il governo di «strage colposa». Mentre la nuova segretaria Elly Schlein plaude alla collega 5S. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: mezzo miliardo per i corridoi umanitari.

Renzi: perché la Guardia costiera non è uscita in mare?

Sulla tragedia del naufragio dei migranti a Cutro «la domanda che rimane da fare è: se la Guardia di Finanza non ha potuto fare la prevista operazione di polizia perché il mare era pericoloso per le imbarcazioni della finanza, come mai non è uscita la Guardia Costiera che ha una solida tradizione di salvataggi?». Lo scrive sulla sua E-News il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Il mio intervento di oggi sulla tragedia di Cutro. Se avete tempo, guardatelo, ci tengo. È uno degli interventi più sentiti della mia esperienza parlamentare pic.twitter.com/2izaQFZOls — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 7, 2023

Un "disguido" tra Guardia Guardia Costiera e GdF?

Alle 23:34 del 25 febbraio, la sala operativa di Roma ha comunicato alla sala operativa di Reggio Calabria la presenza di un'"imbarcazione sospetta", tuttavia non sono stati individuati elementi riconducibili al fenomeno migratorio. Il centro di coordinamento della Guardia costiera di Roma ha concluso che l'imbarcazione fotografata e segnalata dall'aereo di Frontex non trasportava migranti. Dopo 12 giorni dalla tragedia di Cutro, le carte acquisite dalla Procura di Crotone hanno rivelato un altro tassello che conferma, secondo il quotoidiano Repubblica, "una serie di sottovalutazioni sconcertanti" che hanno impedito di soccorrere il caicco, il quale trasportava tra 150 e 180 migranti partiti dalla Turchia quattro giorni prima.

L’ammiraglio Nicola Carlone: Guardia Costiera non si è mai sottratta a soccorsi

«Alla responsabilità del soccorso verso chi è in pericolo in mare la Guardia costiera italiana non si è mai sottratta e mai si sottrarrà». Il comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto, l’ammiraglio Nicola Carlone, esce dal silenzio dopo giorni di polemiche seguite al naufragio di Cutro. Lo fa con un messaggio «alle colleghe ed ai colleghi» pubblicato sul sito dell’istituzione per allontanare dubbi e sospetti sull'operato del personale quotidianamente impegnato nel dispositivo di ricerca e soccorso in mare.

Perché non sono scese in mare le motovedette della Guardia costiera la notte del naufragio al posto di quelle - meno adatte col mare grosso - della Guardia di finanza? L’ammiraglio non entra nel merito delle decisioni prese dalla catena di comando che ha gestito la segnalazione del caicco partito dalla Turchia. Ci sono magistrati che indagano per accertare eventuali responsabilità. Né interviene sullo scontro politico innescato dal centrosinistra che addebita al Governo l’accento impresso sull'aspetto di "law enforcement" dell’intervento sulle imbarcazioni di migranti a scapito dell’attività di salvataggio, che è il 'core business' proprio della Guardia costiera. Ma difende a spada tratta i suoi.

© Riproduzione riservata