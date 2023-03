Totò Schillaci e il tumore: "Il mondo mi è caduto addosso, ho problemi ma ora va meglio"

In tanti si erano chiesti perché Totò Schillaci frequentasse la stessa clinica per tumori dove è stato arrestato Matteo Messina Denaro. A spiegare i motivi lo stesso Schillaci in una intervista al "Corriere della Sera". Peraltro a breve lo rivedremo su Sky come concorrente assieme alla moglie Barbara della nuova edizione di ‘Pechino Express': una rivincita sulla vita dopo la botta della diagnosi di tumore all'intestino che gli ha fatto passare momenti terribili. "Il mondo mi è caduto addosso – racconta ricordando la notizia che lo gettò nello sconforto nel gennaio dell'anno scorso – sono andato in depressione, avevo paura di morire. In mente mi è venuto di tutto, ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha danneggiato altri organi ed è stato tolto. Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema. Sono stato operato due volte, poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l'hanno bruciata una settimana fa con la radioterapia e oggi ho i controlli per sapere se tutto è a posto. Ma mi sento bene, vorrei continuare a vivere. E l’esperienza di Pechino Express, girato in India, mi ha dato nuovo coraggio e forza: nonostante le difficoltà la vita va avanti".

Totò parla della moglie Barbara: "È stata il mio medico personale, in tutto. Mi è stata sempre vicino: non volevo uscire, ero depresso, ho sofferto, ho avuto dolori. Lei c'era, mi ha preso per i capelli e mi ha detto di riprendermi la mia vita. È stata una guerriera, mi ha tenuto in piedi. Ero perplesso sul partecipare a Pechino Express perché mi ero appena ristabilito dal tumore, ma le rassicurazioni dei medici e la volontà di mia moglie hanno fatto la differenza. Non sono partito in condizioni ottimali, ma lo spirito di adattamento non mi è mai mancato".

