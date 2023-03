Trasforma la casa in un "carcere" e tiene la compagna prigioniera: arrestato a Macomer

Un uomo di 45 anni originario di Sassari è stato arrestato dalla Polizia del Commissariato di Macomer, con l'accusa di aver tenuto la compagna segregata in casa per un periodo prolungato, sottoponendola a vessazioni fisiche e psicologiche. Lo riferisce l'Unione Sarda.

Gli agenti, dopo una segnalazione, hanno trovato la porta chiusa a chiave dall'esterno e le finestre "blindate" con il filo di ferro, senza le maniglie. La donna ha fatto sentire i suoi lamenti e le sue richieste di aiuto dalla casa. La donna, in evidente stato di sofferenza per la prigionia, è stata soccorsa e portata in una casa famiglia in una località protetta.

