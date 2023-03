“Volevano farci cambiare tavolo al ristorante perché sono disabile”: la denuncia di Tommaso

Tommaso è un ragazzo non vedente che non parla. Ha subito un atto di discriminazione durante una vacanza presso un hotel a San Martino di Castrozza (Trento). Gli ospiti della sala ristorante si sono lamentati della sua presenza e l'albergatrice ha proposto ai suoi genitori di prendere i pasti successivi in una saletta separata dai vetri ambrati oscurati.

La madre di Tommaso, Cecilia Bonaccorsi, ha pubblicato una denuncia su Facebook a nome del figlio affetto dalla sindrome di Norrie, una patologia che gli impedisce di vedere e gli causa una grave disabilità cognitiva.

Ecco il testo del post: "Sono Tommaso, ragazzo cieco che non parla. Ho ricevuto un atto di pesante discriminazione.... Mi trovavo presso l'hotel Colbricon di San Martino di Castrozza. Degli ospiti della sala ristorante erano infastiditi dalla mia presenza e se ne sono lamentati con l'albergatrice che ha proposto ai miei di prendere i pasti successivi in una saletta separata dai vetri ambrati oscurati. Lo ha proposto a noi e non a loro... Sono stato trattato come un cane non ammesso nella sala ristorante comune. Ovviamente siamo ripartiti perché non è piacevole restare dove non si è graditi. Vacanze rovinate e tanto ma tanto amaro in bocca. Condividi tra le tue conoscenze se vogliamo evitare che ad altri accada ciò che è capitato a noi presso l' Hotel Colbricon di San Martino di Castrozza".

Cecilia ha anche aggiunto in una intervista al quotidiano La Repubblica che, nonostante il figlio fosse affetto da una disabilità grave, in 24 anni di vita non gli hanno mai precluso alcuna esperienza e con lui hanno sempre viaggiato anche all'estero. Quest'anno per la vacanza in Trentino hanno dovuto scegliere una struttura ricettiva diversa rispetto alla solita, che era al completo. La mamma di Tommaso ha persino mandato una mail all'hotel, prima di prenotare una stanza in mezza pensione, avvertendoli che il figlio era affetto da disabilità "per evitare sorprese", ma così non è stato.

