Aereo Milano-Londra in... sovrappeso, 250 euro a sei volontari che rimangono a terra

A bordo del volo Az227 di Ita Airways, in partenza da Londra per Milano, i passeggeri hanno sentito una bizzarra richiesta: "L'aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere". Il vento troppo forte impediva il regolare decollo. Il giornalista Gianluigi Nuzzi era tra i passeggeri e ha descritto la situazione come "fantascienza" sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Nuzzi (@gianluigi.nuzzi)

A causa delle avverse condizioni meteo, il peso in eccesso ammontava a circa 500 chili. Per compensare il carburante in più necessario per decollare sopra i grattacieli della City, si è pensato di far scendere almeno dieci persone. La proposta offriva un voucher di 250 euro come "rimborso".

Dopo una lunga trattativa, sei passeggeri hanno deciso di rinunciare al volo in cambio del voucher e tutti i bagagli sono stati rimandati al volo successivo. Così, l'aereo è decollato con un ritardo di tre ore.

© Riproduzione riservata