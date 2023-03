Ancora un omicidio a Roma, ucciso lo chef Manuel Costa. Trovato morto nella sua auto

Ancora un omicidio a Roma. E' avvenuto intorno alle 19.30 in via Germano Sommeiller 8, nel quartiere Esquilino. Il proprietario dell'Osteria degli Artisti, noto ristorante della capitale, è stato ucciso a colpi di pistola. Emanuele Costanza, questo il nome della vittima, è stato trovato ormai deceduto nella sua auto. Accanto a lui, una pistola. L'uomo, conosciuto come chef Manuel Costa, era il cugino di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e concorrente dell'Isola dei Famosi 2022. A ucciderlo è stato un uomo di quarantatré anni, Fabio Ghiaccio, originario di Napoli. Secondo le ultime informazioni, il presunto assassino si è costituito subito dopo l'omicidio. Sul caso indaga la Squadra mobile di Roma. Sul posto, gli agenti della Polizia Scientifica, che stanno esaminando la scena del crimine per acquisire ulteriori informazioni.

