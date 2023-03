Rimosso feto dal cranio di un a bimba, caso rarissimo in Cina

Una bimba di un anno, con ritardi nei movimenti ma normale in tutti gli altri aspetti dello sviluppo, custodiva il piccolissimo feto di un gemello/a identico all’interno del suo cranio che non si era sviluppato durante la gravidanza: è accaduto in Cina, dove all’ospedale Tiantan di Pechino, il feto intracranico è stato rimosso chirurgicamente dalla testa della piccola. In un rapporto speciale sulla rivista scientifica Usa 'Neurology', i medici spiegano che la bambina non era in grado di sedersi, ma non soffriva di sintomi quali nausea, vomito, irritabilità ed aveva una normale tono muscolare: la circonferenza della testa era tuttavia più larga del normale. Tac e risonanza magnetica condotti sulla piccola hanno rivelato un idrocefalo, il cervello in uno stato di compressione, e la presenza di una massa a forma di feto. La massa del feto intracranico ha evidenziato la presenza di una colonna vertebrale, del femore, di una tibia e delle braccia. Il feto interventricolare aveva spina bifida: la bimba è stata sottoposta all’intervento delicatissimo ed il feto e stato rimosso. Si tratta di un caso rarissimo.

