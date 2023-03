"Ti sfregio con l'acido": rinchiude la moglie in casa, lei si butta dal balcone per sfuggirgli

E’ arrivato a chiuderla a chiave in camera, minacciandola: «Ti sfregio con l’acido» o «ti faccio a pezzettini», «ti voglio morta». E la moglie, per sfuggire alle angherie del marito, è arrivata a buttarsi dalla finestra del secondo piano, procurandosi fratture a una mano, alla colonna vertebrale e ai piedi. Per queste ragioni, su disposizione del gip di Reggio Emilia, all’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico dai carabinieri di Quattro Castella (nelle colline reggiane), disponendo anche il divieto di avvicinamento alla vittima (dovrà stare lontano da lei almeno due chilometri) e non potrà comunicare con alcun mezzo.

La donna avrebbe raccontato ai militari le vessazioni fisiche e psicologiche subite per oltre un anno dal marito: le avrebbe impedito di andare al lavoro o di uscire con le amiche, installando anche un Gps sull'auto per controllare i movimenti. In seguito alle violenze il 23 gennaio la donna aveva subito lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

