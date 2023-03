Seregno, apre la porta ai carabinieri con la cocaina in mano: pensava fosse il marito

Una donna 33enne di origine romena è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di cocaina a Seregno (Monza Brianza) dopo che i carabinieri sono stati chiamati dai vicini allarmati dalle urla di una lite tra lei e il marito. L'uomo era uscito di casa sbattendo la porta. Lo riferisce MonzaToday.

La donna ha aperto con la cocaina in mano, credendo che fosse il marito che tornava a casa dopo la lite. In cucina sono stati trovati 16 grammi di cocaina e la donna è stata portata in caserma per gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata