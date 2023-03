Monza, diciottenne muore dopo una festa. Probabile l'uso di alcol e farmaci

La polizia di Stato sta indagando sulla morte di una 18enne deceduta dopo aver trascorso una serata a casa di amici a Monza e durante la quale secondo la Questura ha probabilmente assunto alcol e farmaci. L’allarme è scattato lunedì mattina, 6 marzo, quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza nel letto, da una delle sue amiche e dal padre di lei.

Nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale, è morta per arresto cardiocircolatorio. Dalle indagini è emerso che aveva trascorso la serata in un’abitazione dove sono state trovate diverse bottiglie di alcolici, tra cui whisky. Disposto l'autopsia, eseguita ieri.

