Omicidio Mollicone: Cianfarani non uccise Serena, tracce non sue

Serena Mollicone, la diciottenne di Arce uccisa nel 2001, non è morta per mano di Tonino Cianfarani, il manovale di Sora (Fr) arrestato nel 2013 perché accusato dell’omicidio di un’altra donna. Cianfarani è deceduto in carcere nel 2018 a seguito di una grave malattia. A chiedere la comparazione ufficiale delle impronte digitali del defunto detenuto, con quelle rinvenute sul nastro adesivo che avvolgeva la testa della studentessa uccisa 22 anni fa, è stata la Procura di Cassino. Un atto dovuto per dissipare ogni dubbio dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa e durante il processo in Corte d’assise, dal criminologo Carmelo Lavorino, componente del pool difensivo della famiglia Mottola. L’ex maresciallo Franco, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, sono finiti alla sbarra dinanzi la Corte d’Assise del tribunale di Cassino con l’accusa di aver ucciso e poi occultato il cadavere di Serena Mollicone. Tutti e tre, unitamente ad atri due carabinieri, sono stati assolti in primo grado per insufficienza di prove. Questo ha indotto il pool difensivo a chiedere alla Procura di verificare la compatibilità delle impronte trovare sul nastro adesivo con quelle appartenute a Cianfarani. La risposta negativa del Ris ha posto la parola fine alla vicenda.

