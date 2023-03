Sniffa in chiesa e si fa un video, identificato un 60enne a Orbetello

E’ stato identificato il sessantenne, conosciuto nel Comune di Orbetello (Grosseto), che, all’interno di due differenti chiese di Orbetello, si è fatto riprendere in video mentre inala una sostanza bianca polverosa, possibile stupefacente, e «proferisce minacce ai danni dell’edificio stesso».

E’ quanto si spiega dai carabinieri di Grosseto in merito ai due video circolati, su alcune piattaforme social, negli ultimi giorni, e di cui ha parlato anche la stampa. A seguito di questi episodi, si precisa, la compagnia carabinieri di Orbetello «ha proceduto ad attivare immediate indagini sul caso, identificando in breve il soggetto protagonista di detti video, un uomo di circa 60 anni noto nel comune lagunare».

I militari «informeranno la procura» di Grosseto, «per i reati di minaccia e offese a una confessione religiosa mediante vilipendio. L’uomo sarà anche segnalato» alla prefettura come assuntore di stupefacenti.

© Riproduzione riservata