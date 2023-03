Trento, cade sulla pista nera: gravissimo uno sciatore di 58 anni

Uno sciatore di 58 anni, bolzanino, è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale 'Santa Chiara' di Trento dopo essere caduto in mattinata sulla 'pista nerà della Pala di Santa nel comprensorio di Pampeago-Obereggen tra le province di Trento e Bolzano. Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo stava sciando sul ripido muro quando è caduto sbattendo la testa sulla neve. Al momento del soccorso lo sciatore era incosciente, è stato intubato ed elitrasportato in ospedale.

