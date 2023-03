Dramma nel Fiorentino, due morti dopo uno scontro tra moto e bici

Sono due le vittime di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Lastra a Signa, nel Fiorentino. Secondo una prima ricostruzione, le due persone (un 54enne di Prato a bordo di una moto, l’altra, un 57enne di Pistoia, in sella a una bicicletta) si sono scontrate con i rispettivi mezzi. Entrambi sono deceduti per i numerosi traumi riportati. Sono in corso accertamenti sulla dinamica da parte dei carabinieri. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e gli esami autoptici.

