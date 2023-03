ll 28enne Michele Guzzo muore dissanguato scavalcando una cancellata a Parma

E’ morto dissanguato scavalcando la cancellata dell’abitazione di un amico in viale dei Partigiani d’Italia a Parma. Protagonista della tragica vicenda - come riportano i media e la stampa locale parmigiana - un giovane di 28 anni, Michele Guzzo, consulente per un’azienda attiva nel campo della ristorazione a Forlì e chef diplomato all’Alma, la scuola internazionale di cucina che ha sede a Colorno, nel Parmense.

Il giovane, secondo la ricostruzione dei fatti, si è ferito gravemente ad una coscia nello scavalcare la cancellata: una punta della struttura gli avrebbe reciso l’arteria femorale. Dopo avere fatto pochi metri avrebbe perso i sensi per poi morire dissanguato.

L’allarme è scattato verso 9 quando la famiglia dell’amico del ragazzo lo ha visto riverso nel giardino. Sul posto sono intervenuti, invano, i sanitari del 118, gli uomini della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia scientifica che si sono messi al lavoro per ricostruire la genesi dei fatti. Il cadavere del 28enne si trova in Medicina legale a disposizione del pubblico ministero che deciderà se far eseguire l’autopsia.

