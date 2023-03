Meteo, ultimo assaggio di inverno? Domenica di pioggia in Calabria e Sicilia orientale

Giornata di domenica caratterizzata da tempo stabile su buona parte del Centro-Nord Italia e sulla Sardegna, mentre il medio Adriatico e l’estremo Sud vengono lambiti da correnti che daranno luogo a locali piogge o isolati temporali. Il clima resterà nel complesso primaverile - osservano i meteorologi di Meteo Expert -, nonostante l’afflusso di aria più fredda verso la pianura padana e sul settore orientale della penisola; venti forti di Maestrale in attenuazione sulle isole maggiori e sul Tirreno.

Lunedì sera una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia raggiungerà il Nord-Ovest portando un pò di pioggia soprattutto nella notte successiva; martedì il sistema perturbato sarà attivo più che altro sul Nord-Est, sulle regioni centrali di ponente e tra pomeriggio e sera anche sul basso Tirreno tra Campania e Calabria in un contesto climatico ancora mite.

Le previsioni

Lunedì al mattino tempo prevalentemente soleggiato, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud dove prevarrà un cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di sottili velature; nubi in aumento al Nord-Ovest e velature a tratti anche dense nel Nord-Est. Nel corso del pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità al Nord-Ovest con un cielo fino a nuvoloso e qualche pioviggine in arrivo sulla Liguria; nel Nord-Est e al Centro tempo solo parzialmente soleggiato a causa del passaggio di nubi medio-alte; cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole maggiori. Dalla sera piogge sparse nelle regioni del Nord-Ovest in estensione nella notte al Nord-Est e alla Toscana nord-occidentale; nella notte fenomeni localmente intensi e con rischio di temporali in Liguria. Sulle Alpi neve sopra 1.700-2.000 metri. Temperature minime in generale calo. Temperature massime in rialzo al Nord-Est, regioni centrali adriatiche e al Sud, in lieve calo in Liguria e sudest della Sicilia: clima mite con valori intorno ai 14-16 gradi al Nord, per lo più tra 15 e 18 gradi al Centro-Sud con punte di 19-20 in Toscana, Sardegna e Sicilia. Venti in graduale intensificazione, da sud, sui mari del Centro-Nord e intorno alla Sardegna; venti moderati di Tramontana tra Canale d’Otranto e Ionio. Mari: moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sull'alto Adriatico, sull'alto Tirreno e sui mari attorno alla Sardegna; un pò mossi anche i mari del Sud; generalmente poco mossi gli altri bacini.

