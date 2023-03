Muoiono due 15enni investiti dal treno, erano stati a luna park a San Pietro Berbenno

Due ragazzi di 15 anni sono morti in Valtellina dopo essere stati investiti da un treno in transito. E’ accaduto nel pomeriggio nella piccola stazione di San Pietro Berbenno: i due giovanissimi, uno di origini kosovare e l’altro di origini sudamericane, stavano tornando da un pomeriggio al luna park insieme a un gruppo di amici. Gli amici, una decina in tutto, per entrare in stazione hanno raggiunto il sottopassaggio pedonale mentre i due quindicenni hanno scelto di attraversare la statale dello Stelvio e scavalcare il basso muro di cemento. Mentre si trovavano sui binari - per motivi ancora da accertare - sono stati travolti del convoglio in arrivo da Sondrio.

Il macchinista del treno regionale, partito da Tirano, non ha potuto evitare l’impatto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno che ha disposto il sequestro del convoglio. La circolazione ferroviaria sulla linea è stata interrotta e sono stati istituti bus tra Morbegno e Sondrio.

I due ragazzi deceduti, nati entrambi nel 2007, vivevano a Sondrio dove avrebbero dovuto fare ritorno in treno.

Gli accertamenti, coordinati dal procuratore Piero Basilone Basilone e dal sostituto Chiara Costagliola, dovranno chiarire, tra l’altro, la velocità di marcia del regionale Tirano-Lecco al momento dell’impatto con i due giovani. Sui loro corpi è stata disposta l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni.

