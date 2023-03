La tragedia di Cutro: le regole della vergogna che hanno bloccato la Guardia costiera

"Monitorare il barcone, soccorso solo in caso di pericolo imminente": questa direttiva firmata nel 2005 dall'allora ministro dell'Interno Pisanu è stata riesumata dal ministro Salvini. Fino ad allora la Guardia costiera effettuava salvataggi in piena autonomia applicando sempre le regole Sar. Poi la stretta: "Attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative al fine di prevenire l’ingresso illegale di immigrati sul territorio nazionale". A darne notizia è "Repubblica" in una esclusiva dove si ricostruisce quello che è accaduto e perché. Eccole le regole di ingaggio di cui, a caldo, all'indomani della tragedia di Cutro del 26 febbraio scorso, ha parlato il comandante della Capitaneria di Porto di Crotone Vittorio Aloi per giustificare il mancato intervento dei mezzi della Guardia costiera in soccorso del barcone naufragato sulla secca di Cutro (79 vittime e un numero ancora imprecisato di dispersi).

Sono le regole, dettate dal dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, che normano - con estrema precisione - caso per caso chi e come deve intervenire quando viene segnalata un'imbarcazione di migranti. E, nella fattispecie di Cutro, sono le regole che - applicate rigidamente come da richiamo della direttiva interministeriale firmata da Matteo Salvini a marzo 2019 - hanno da subito messo nelle mani della Guardia di finanza il pallino di quella che è stata immediatamente catalogata come operazione di polizia (law enforcement) legando invece le mani della Guardia costiera che, proprio da queste regole di ingaggio, è chiamata a intervenire con un'operazione di soccorso solo se si apre un evento Sar. Come prescrive la cosiddetta seconda situazione operativa che scatta quando "le condizioni meteomarine pongono in serio ed immediato pericolo di vita gli occupanti del natante."

Ecco dunque, perché, la notte tra il 25 e il 26 febraio le potenti motovedette della Guardia costiera in dotazione alle capitanerie di Crotone e di Reggio Calabria rimasero in porto. Semplicemente perché, di fronte ad una segnalazione come quella inoltrata dall'aereo Eagle 1 di Frontex di un natante in "buone condizioni di navigabilità", le regole di ingaggio decise dal ministero dell'Interno prevedono che debba scattare un'operazione di polizia e non di soccorso.

© Riproduzione riservata