Meloni: per l'Italia è il momento più difficile dalla II Guerra mondiale, serve scegliere

«Mi trovo a a guidare una Nazione come l’Italia forse nel momento più complesso dalla sua storia dalla fine della II Guerra mondiale, cerchi di affrontare un problema e se ne apre un altro. Su questo non sono stata fortunata». Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del libro di padre Antonio Spadaro.

«Ma c'è una lettura che da Francesco sul tema della crisi - aggiunge Meloni - secondo il Pontefice la crisi di per sé non è negativa. La stessa etimologia della parola crisi viene dal greco crisis, distinguere, scegliere. La crisi è quindi anche una occasione, costringe a scegliere ed è una cosa che spesso la politica non ha fatto. La politica quando la situazione è più tranquilla può rinviare e l’Italia questo lo ha pagato. L’Italia non ha avuto una politica industriale, abbiamo fatto una chiara scelta di politica economica? Molto spesso no, spesso si sono messe insieme le rivendicazioni dei partiti della maggioranza di turno senza perseguire una linea. Oggi sia costretta ad affrontare questa scleta anche scontentando qualcuno per dare una idea di politica industriale, economica, una scelta per le sue principali riforme. Non è una cosa facile ma il fatto di non avere scelta ed essere costretta a farlo alleggerisce la mia coscienza. Questo si paga in termini di consenso, come sulle accise sulla benzina. Ma la politica si deve assumere anche delle responsabilità e deve dire anche di "no" quando si deve dire di "no"», ha aggiunto.

