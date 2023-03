Tragico "gioco" in Valtellina, due giovanissimi travolti dal treno mentre attraversano i binari

Due giovanissimi, un 15enne e un 17enne, sono stati travolti e uccisi da un treno in corsa, ieri a San Pietro di Berbenno, in Valtellina. I ragazzi, provenienti da Sondrio, avevano passato il pomeriggio di domenica in un luna park e dovevano prendere proprio un treno per tornare a casa, ma invece di attraversare i binari attraverso un sottopasso, che dista poco più di 50 metri dal luogo in cui si trovavano, hanno deciso, forse per un tragico gioco a chi attraversava per ultimo i binari prima dell’arrivo del treno in corso, hanno scavalcato un muretto e deciso di avventurarsi nell’ultima tragica corsa. Il macchinista del treno, che viaggiava a 100 chilometri orari e che non doveva fermarsi in quella stazione ma era diretto a Milano, non ha potuto evitare l’impatto e si è fermato qualche centinaio di metri più avanti. L’incidente è accaduto poco prima delle 18.

