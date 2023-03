Scuola di Viareggio cancella la "festa del Papà", Fdi: "Così non si aiuta l'inclusione"

«Cancellare la festa del papà non aiuta l’inclusione. Le ideologie dovrebbero rimanere fuori dalle mura degli edifici scolastici e dovrebbero essere privilegiate, sempre e comunque, le relazioni familiari». Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed il consigliere comunale viareggino Marco Dondolini criticano la decisione della dirigente scolastica della scuola "Florinda" di Viareggio (Lucca) di sospendere il laboratorio nel quale i bambini si sarebbero dilettati insieme ai papà per festeggiare la festa loro dedicata. «Quanto deciso dalla preside sarebbe stato dettato dalla volontà di non discriminare i bambini che non hanno un papà - sottolineano gli esponenti Fdi in una nota -, ma anche perché oggi non esiste più una famiglia modello. Creare un simile precedente potrebbe essere il pretesto per la cancellazione futura di altre ricorrenze, magari come la festa della mamma».

