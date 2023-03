Undicenne strappa i capelli alla rivale in amore e mostra la ciocca sui social

Picchiata, umiliata, la ciocca di capelli strappata e postata su Instagram come trofeo. La vittima, una ragazzina di 14 anni, l’autrice dell’aggressione una bimba di 11, che si è servita dell’aiuto di altre ragazzine sue coetanee. E dietro ci sarebbe un fidanzatino conteso e un’altra aggressione avvenuta qualche giorno fa al quartiere napoletano del Vomero. Ecco il retroscena della violenta aggressione avvenuta ieri davanti a un bar di San Giorgio a Cremano (Napoli). La 14enne è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Santobono del capoluogo partenopeo. Secondo quanto ha dichiarato la vittima nella denuncia ai carabinieri a far scattare l’aggressione sarebbe stata la gelosia di una ragazzina che avrebbe appena 11 anni. La bimba, prima di prenderla a calci e pugni, le ha intimato di lasciar stare il suo ragazzo, anche lui di 11 anni. Quando la vittima era ormai a terra sono entrate in azione anche le amiche che hanno infierito con calci, pugni per poi strappare una grossa ciocca di capelli.

