Allarme bomba su un aereo a Palermo, chiuso lo scalo di Punta Raisi. Voli deviati a Catania

Allarme bomba in serata all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, dove su un volo atterrato da Pisa a Punta Raisi è stato lanciato l’allarme per una valigia sospetta. Sul velivolo si sono introdotti gli artificieri per le operazioni di rito che consistono nella verifica di un’eventuale ordigno e nel disinnesco di questo.

Deviati su #aeroporto di #Catania i seguenti voli: VY6922/6923 FLR/PMO/FLR 20:55 a 21:40;

AZ1793/1790 LIN/PMO/LIN 20.35 - 21.20

FR2020/2021 BUD/PMO/BUD 20.50 - 21.15 — Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) March 17, 2023

Tutti i passeggeri e l’intero equipaggio di Ryanair sono stati tempestivamente evacuati. Inevitabilmente, lo spazio aereo di Punta Raisi è stato chiuso e i voli in arrivo sono stati dirottati a Catania. In particolare, non sono potuti atterrare nel capoluogo siciliano i voli da Milano Linate e da Budapest attesi tra le 20.30 e le 21.

In aggiornamento

