Covid, Sileri in chat a Speranza a febbraio 2020: "Serve competenza e personale"

«Serve competenza ed è giusto richiamare dalla pensione al più presto. Serve personale specialista (...) la cosa che mi fa incazz... che lo avevo detto a Ruocco (all’epoca segretario generale del Ministero della Salute, ndr) settimane fa».

Così scriveva in chat, dialogando il 29 febbraio 2020 con l’allora ministro Roberto Speranza, il viceministro Pierpaolo Sileri. Messaggi, nel periodo più complesso della prima ondata Covid, contenuti in un’informativa agli atti dell’inchiesta di Bergamo. «Cerchiamo di cambiare questa Italia», diceva Sileri a Speranza. Sileri che, come già emerso, si lamentava dell’impreparazione alla pandemia.

