Choc a Firenze, imbrattato Palazzo Vecchio. Vandali braccati... dal sindaco VIDEO

Imbrattamento a edifici di rilevanza culturali o paesaggistici, manifestazione non autorizzata e mancato rispetto del foglio di via emesso dal questore per tre anni: questi i reati per i quali sono stati denunciati i due attivisti di Ultima generazione, un 32enne e una 23enne, che stamani hanno imbrattato con vernice arancione la facciata in pietra di Palazzo Vecchio. Lo rende noto Palazzo Vecchio: i due sono stati fermati dalla polizia municipale insieme al sindaco Dario Nardella.

I due attivisti, secondo quanto appreso, a Firenze avevano già preso parte, il 12 febbraio scorso, all’azione contro il palazzo del Consiglio regionale toscano, in via Cavour, imbrattato con vernice giallo e rossa.

