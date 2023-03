Francesca Pascale sfila con le famiglie Arcobaleno: Schlein combatte anche per i diritti della Meloni

"Elly Schlein mi piace molto come persona e come donna perché è una combattente. E’ venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perché i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia". Lo ha detto Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi oggi sposata con la cantante Paola Turci, arrivando in piazza Scala a Milano dove si tiene la manifestazione promossa dalle famiglie Arcobaleno. «Dovrebbe riflettere perché non è una guerriglia tra chi è omosessuale ed eterosessuale», ha concluso.

Francesca Pascale: Salvini è omofobo

Paola Turci «non è mia moglie, sono unita a lei civilmente. Eppure, non mi sento diversa da una coppia eterosessuale. Perché non può esserlo, perchè non piace a Salvini? Definisco Salvini omofobo, definisco omofobi i sovranisti, i partiti che si mettono sotto a braccetto con Orban, i razzisti e fuori di testa. Non voglio insultare nessuno. Hanno seccato con questo odio. Per questo ho fiducia nella figura di Giorgia Meloni. Non ho mai votato Fratelli d’Italia, ma voglio avere fiducia nella donna che è». L’ha detto Francesca Pascale, a margine della manifestazione in difesa delle famiglie omogenitoriali indetta da Arcigay Milano, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli a Milano.

