La maternità surrogata? "Peggio della pedofilia", la teoria choc di Federico Mollicone (FdI)

Bufera sul presidente della Commissione cultura Federico Mollicone (FdI) che in tv definisce la maternità surrogata un reato "più grave" della pedofilia. Ospite di Omnibus su La7 gli viene chiesto un commento sulla posizione del leghista Simone Pillon, secondo cui, appunto, la maternità surrogata deve essere un reato da perseguire «come la pedofilia».

Ma sul punto Mollicone va persino oltre: «E' un reato grave, più grave della pedofilia. Siamo di fronte a persone che - afferma - vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa». Tesi che viene accolta con notevole sconcerto da tutto il centrodestra: Forza Italia evita di commentare ma il suo silenzio è certamente significativo. In serata, Fratelli d’Italia comunicano in modo informale una netta presa di distanza: «Si tratta di parole non condivise», è il commento laconico del partito di Giorgia Meloni. Durissima invece la reazione delle opposizioni.

Per il deputato dem, Alessadrdo Zan, da parte della destra «c'è la volontà di criminalizzare le famiglie arcobaleno e la comunità lgbtqia+, con una vera e propria campagna d’odio per inquinare il dibattito con fake news vergognose». «Prima - attacca Zan - Rampelli che ha accusato le coppie omosessuali di «spacciare bambini» e la ministra Roccella che ha parlato di «mercato», ora Mollicone che ha definito la maternità surrogata più grave della pedofilia, con un accostamento pericoloso e criminale. Frasi abominevoli da cui Giorgia Meloni deve prendere le distanze e che deve condannare». Molto critico anche il Movimento Cinque Stelle: Secondo la deputata Chiara Appendino e la coordinatrice del Comitato Politiche di Genere e Diritti Civili del Movimento 5 stelle Alessandra Maiorino, le parole di Mollicone «sono gravissime e meritano il massimo sdegno da parte di tutti». «Continua la campagna della destra di negazione dei diritti dei bambini parlando di quello che non è un argomento sul tavolo perché non si sta in alcun modo parlando di introdurla in Italia».

Intanto, a prescindere da Mollicone, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra non mollano la presa nella lotta alla maternità surrogata: nelle prossime ore la commissione Giustizia della Camera calendarizzerà la proposta di legge a prima firma di Carolina Varchi (FdI) che prevede che la gestazione per altri diventi un reato universale.

Posizione largamente condivisa da tutti gli alleati. E’ prevista, inoltre, la presentazione anche di un testo della Lega. Tuttavia, sul tema dei diritti civili, si riapre qualche faglia dentro la maggioranza, con Forza Italia molto attenta a non appiattirsi sulla linea dura del fronte sovranista. L’azzurro Giorgio Mulè, sul Corriere, infatti, esorta al dialogo e auspica la ripresa di un confronto che parta dal ddl Zan.

«Noi siamo stati e siamo pronti ad andare incontro alle coppie diverse da quelle previste dall’articolo 29 della Costituzione, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Per questo - propone il vicepresidente della Camera - dico sediamoci intorno a un tavolo, discutiamo, ripartiamo dal ddl Zan. Prima però liberiamoci del pregiudizio per cui da un lato c'è chi è a favore dei diritti, dall’altro gli omofobi. Questa non è una premessa a partire dalla quale si può discutere». Ipotesi accolta freddamente da Fratelli d’Italia: da Via della Scrofa nessun commento ufficiale. Trapela solo una certa sorpresa: ancora non c'è un testo Zan, cosa dobbiamo commentare? Lo faremo - concludono - solo quando verrà presentato.

