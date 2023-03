Diciannovenne ucciso a Napoli per una macchia su una scarpa, fermato un giovane

La Squadra Mobile di Napoli, dopo un interrogatorio, ha sottoposto a fermo un giovane con l’accusa di aver ucciso con un colpo di pistola, nelle prime ore dello scorso 20 marzo, Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito al petto e giunto senza vita nell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. La Procura di Napoli (sostituti procuratori Onorati e Fratello) contestano al ragazzo, che avrebbe legami con la criminalità organizzata, il reato di omicidio volontario aggravato.

Maimone potrebbe essere stato ucciso per una banale lite o persino essere estraneo alla rissa culminata in una sparatoria ieri notte a Napoli nella zona della movida di Mergellina. Dopo ore di indagini, è questo lo scenario che si fa strada per la morte di Francesco Pio Maimone, 19 anni, ragazzo incensurato del quartiere di Pianura. La polizia ha raccolto alcune testimonianze anche tra i suoi amici, e alcuni hanno raccontato di una rissa per un piede pestato tra la folla degli chalet di Mergellina, di un uomo che ha sparato in aria. Un proiettile ha colpito al petto Francesco Pio. Il giovane avrebbe compiuto 19 anni a settembre. Un ragazzo incensurato che faceva il rider e sognava di aprire una pizzeria tutta sua. E’ morto a Napoli alle 2.20 di questa mattina, secondo le forze dell’ordine, da innocente. La prima pista battuta nelle indagini portava a una esecuzione di stampo camorristico, perché Francesco Pio Maimone, aveva conoscenze e frequentazioni nel quartiere napoletano di Pianura, a Napoli, dove è in corso una feroce faida di camorra, e il padre ha precedenti.

Inoltre, proprio il 12 marzo scorso era stato ferito Antonio Gaetano, del clan Calone di Pianura, a pochi metri da dove ieri notte è stato ferito Francesco Pio. La sezione omicidi della Squadra Mobile ha sentito testimoni che hanno raccontato che il ragazzo non solo non conosceva chi ha fatto fuoco, ma addirittura non avrebbe partecipato alla rissa. Ed emergono retroscena su quanto, invece, avrebbe invece provocato la rissa al chiosco 'da Sasa» a Mergellina. Una macchia su una scarpa. Un motivo banale che ha generato prima la scazzottata, proseguita per alcuni minuti e poi la sparatoria. Il killer avrebbe fatto fuoco più volte, nel mucchio, e un proiettile avrebbe raggiunto Francesco Pio al petto.

