Lollobrigida: per le farine di insetti etichette e scaffali ad hoc

«Oggi firmati 4 decreti che riguardano 4 diverse farine derivanti da insetti, ovvero cibi non tradizionalmente presenti nell’alimentazione. Ci si può nutrire di quello che più si ritiene idoneo» ma «per quanto riguarda la farina di grillo, locusta migratoria, verme della farina e larva gilla, pensiamo serva un’etichettatura che specifichi in modo puntuale e visibile quali prodotti hanno derivazione da questi insetti». Lo ha annunciato il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida in una conferenza stampa congiunta insieme al ministro del made in Italy, Adolfo Urso, e della Salute Orazio Schillaci.

«Per quel che riguarda la farina da insetti - ha detto Francesco Lollobrigida - pensiamo che serva una etichettatura specifica e delle scaffalature apposite in cui sia visibile la provenienza». E ha spiegato: «Dobbiamo rafforzare la capacità di discernimento delle persone. Abbiamo tentato di affrontare l’argomento seguendo le direttive europee, ma il tema riguarda il nostro modello di consumo».

Schillaci: etichetta farine insetti per allergie

Sull'utilizzo delle farine derivante da insetti, «siamo all’inizio e non sappiamo» l’incidenza delle allergie, ma è «importante una etichettatura chiara, chi acquista deve sapere che c'è il rischio di allergia, i dati li sapremo man mano che i prodotti verrano acquistati». Lo ha detto Orazio Schillaci, ministro della Salute, in conferenza stampa al ministero dell’agricoltura.

© Riproduzione riservata