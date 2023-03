Il cadavere mummificato di una donna di 90 anni, è stato scoperto dai carabinieri sigillato in una cassapanca in un appartamento di Paderno Dugnano (Milano), durante un sopralluogo a seguito del decesso in casa della figlia, avvenuto tre giorni fa. A quanto emerso la donna, 64 anni, lo avrebbe conservato per continuare a riscuotere la sua pensione

© Riproduzione riservata