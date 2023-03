Polpo trascina in mare un cagnolino e lo annega: incredibile episodio a Palinuro

Un cagnolino è stato trascinato in mare da un polpo e ha perso la vita per annegamento a Palinuro, nel comune di Centola (Salerno). Il cucciolo è accidentalmente caduto tra gli scogli nell'area portuale, ma nessuno dei passanti che hanno sentito il cane che abbaiava impaurito è stato in grado di raggiungerlo, poiché si trovava in un'area difficilmente accessibile. La notizia è riportata dal Messaggero.

Gli interventi dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto non sono stati sufficienti per salvare il cucciolo, poiché durante le operazioni di recupero un polpo lo ha trascinato in acqua e lo ha fatto annegare in pochi secondi. Purtroppo, i soccorsi sono stati inutili per il povero animale.

