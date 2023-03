Meteo, weekend di primavera in Calabria e Sicilia. Poi arriva il maltempo LE PREVISIONI

Ultimo weekend di marzo che come anticipato dal Centro Meteo Italiano, vedrà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Giornata di sabato con instabilità soprattutto al Nord-Est dove non mancheranno piogge sparse e locali temporali. Domenica tempo in peggioramento su tutte le regioni del Nord soprattutto nella seconda parte della giornata, fenomeni comunque più intensi sempre al Nord-Est. A seguire, il maltempo che si sposta verso il Centro-Sud con calo delle temperature che all’inizio della prossima settimana interesserà tutta l’Italia, possibile anche qualche nevicata su Alpi e Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un certo dinamismo tra fine marzo e inizio aprile con una rimonta dell’alta pressione che potrebbe essere seguita da una nuova perturbazione atlantica entro il primo weekend del mese.

Ecco le previsioni meteo per oggi

AL NORD - Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo qualche pioggia sulla Liguria. Al pomeriggio locali fenomeni anche lungo l’arco alpini con neve oltre i 2300 metri. In serata ancora fenomeni isolati tra Liguria e settori alpini, con quota neve in calo fin verso i 1900-2000 metri, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno; nubi basse lungo i settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Campania e Molise. Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve calo al Sud e sulla Sicilia; massime stabili o in calo al Centro-Nord e in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

AL NORD - Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse e temporali al Nord-Est e neve lungo l’arco alpino oltre i 1300-1700 metri, più asciutto al Nord-Ovest con ampie schiarite. Al pomeriggio residui fenomeni sul Triveneto con neve a quote medio-alte, per lo più soleggiato altrove. In serata condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e disturbi nuvolosi tra Liguria e Triveneto.

AL CENTRO - Al mattino tempo asciutto ma con foschie e nubi basse sul versante tirrenico e prevalenza di cieli sereni altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati.

In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito e nubi basse sui settori tirrenici. Temperature minime stabili o in rialzo al centro-sud, stazionarie o in calo al nord. Massime in lieve diminuzione sui settori Adriatici e sul Triveneto, in lieve aumento sul resto della penisola.

Previsioni meteo per Domenica

AL NORD - Nuvolosità irregolare al mattino al Nord ma con locali piogge solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio fenomeni sparsi su tutte le regioni mentre in serata condizioni di maltempo interesseranno il Nord-Est con temporali localmente anche intensi sul Triveneto, migliora altrove. Neve oltre i 1400 metri sulle Alpi.

AL CENTRO - Tempo per lo più asciutto durante la giornata con nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma con locali piogge solo sull'alta Toscana. In serata e nottata fenomeni sparsi in arrivo soprattutto sui settori tirrenici, neve fino a 1400 metri sull'Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE- Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo per lo più asciutto salvo locali piogge o acquazzoni in arrivo su Campania, alta Calabria e Sardegna occidentale. Temperature minime in calo al Centro-Nord e in lieve aumento al Sud, massime in generale diminuzione ovunque.

