Il mistero del... sexy shop gettato in strada fuori dal cassonetto a Roma

Gli abitanti di Colle Salario, un quartiere di Roma, hanno trovato un intero sexy shop, composto da falli di gomma, lubrificanti e cinture, gettato fuori dai cassonetti in via Apecchio, vicino a largo Borgo Pace. La notizia, riportata da Roma Today, si è diffusa rapidamente sui gruppi Facebook della zona, scatenando al empo stesso indignazione e ironia tra gli abitanti.

L'abbandono di oggetti erotici sulla strada, solleva interrogativi sulle ragioni che hanno spinto il proprietario o i proprietari a disfarsi di tali articoli in modo così incivile e inappropriato.

Il materiale gettato, infatti, ha un valore economico non trascurabile, il che rende ancora più "misterioso" l'episodio. Una residente ha postato un'immagine della scoperta, esprimendo il suo sdegno non per l'uso di tali accessori, ma per l'inciviltà di coloro che li hanno abbandonati in questo modo. La donna ha poi raccontato che era con suo figlio di sette anni al momento della scoperta.

Questa situazione segue un episodio analogo, ma meno "scabroso" avvenuto solo pochi giorni fa nel quartiere San Lorenzo, dove un'intera camera da letto, completa di reti a doghe, materassi e mobili, è stata abbandonata in strada. In quella occasione, il presidente di Ama, Daniele Pace, aveva commentato che tali atti incivili offendono la Capitale d'Italia.

